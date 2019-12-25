В "Лахта Центре" на уровне 88 этажа установили точную копию Ангела с Александровской колонны

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил скульптуру "Ангела-хранителя Санкт-Петербурга".

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 20 мая в ходе визита в Санкт-Петербург посетил многофункциональный комплекс "Лахта Центр". Там он освятил скульптуру "Ангела-хранителя Санкт-Петербурга". Об этом сообщила пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси.

Скульптура установлена на уровне 88-го этажа здания. В скульптуру, в крест Ангела, который является точной копией Ангела с Александровской колонны на Дворцовой площади, были заложены мощи первоверховных апостолов Петра и Павла.

"Лахта Центр" – инновационный многофункциональный общественно-деловой комплекс. Общая площадь комплекса составляет 570 тыс. кв. м.

Ранее стало известно, что набережную возле "Лахты" продлят на 172 метра.

Фото: пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси (Олег Варов)