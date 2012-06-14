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В ЛНР полицейские обнаружили схрон с оружием, боеприпасами и формой СБУ возле посёлка Щедрищево

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В арсенале также находилась форма сотрудника украинской спецслужбы.

В ходе оперативных мероприятий по выявлению и пресечению незаконного оборота оружия сотрудниками полиции в составе российских правоохранительных органов Луганской Народной Республики была получена оперативная информация о том, что в одном из населённых пунктов пригорода Северодонецка располагается тайник с боеприпасами Службы безопасности Украины. Во время обследования территории лесного массива специалисты нашли четыре противотанковые мины ТМ-72 со взрывателями, три противотанковых гранатомёта РПГ-22, четыре выстрела к РПГ-7 и порядка 500 патронов калибра 7,62 миллиметра. В настоящее время полицией установлено, что указанный тайник был организован во время отступления украинскими боевиками. Эти сведения подтверждены изъятой из схрона формой спецслужб Украины.

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Фото и видео: МВД Медиа

Теги: всу, лнр, мвд, новые регионы, сбу, схрон оружия, щедрищево
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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