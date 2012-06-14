В ЛНР полицейские обнаружили схрон с оружием, боеприпасами и формой СБУ возле посёлка Щедрищево

В арсенале также находилась форма сотрудника украинской спецслужбы.

В ходе оперативных мероприятий по выявлению и пресечению незаконного оборота оружия сотрудниками полиции в составе российских правоохранительных органов Луганской Народной Республики была получена оперативная информация о том, что в одном из населённых пунктов пригорода Северодонецка располагается тайник с боеприпасами Службы безопасности Украины. Во время обследования территории лесного массива специалисты нашли четыре противотанковые мины ТМ-72 со взрывателями, три противотанковых гранатомёта РПГ-22, четыре выстрела к РПГ-7 и порядка 500 патронов калибра 7,62 миллиметра. В настоящее время полицией установлено, что указанный тайник был организован во время отступления украинскими боевиками. Эти сведения подтверждены изъятой из схрона формой спецслужб Украины.

Буданов назвал генерала ФСБ очень опасным для Киева противником.

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