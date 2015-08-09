Роман Бондаренко призвал вину в преступлении в городе Счастье.

Верховный суд Луганской Народной Республики приговорил к 14 годам лишения свободы военнослужащего ВСУ из 40-й артиллерийской бригады Романа Бондаренко. Известно, что мужчина выстрелил из подствольного гранатомета в мирную жительницу на территории города Счастье. Инцидент произошел 25 февраля 2022 года. В пресс-службе Генеральной военной прокуратуре отметили, что в отношении иностранца ведется уголовное дело по статье за покушение на убийство общеопасным способом, которое было совершено по идеологическим мотивам и на основе политической вражды.

На улице Донецкой в городе Счастье выстрелил из закрепленного на автомате подствольного гранатомета в безоружную, не принимающую участие в вооруженном конфликте 47-летную женщину. Горожанка получила осколочные ранения. Генеральная военная прокуратура РФ

Следственный комитет добавил, что в ходе предварительного следствия Роман Бондаренко полностью признал свою вину в содеянном и раскаялся. Потерпевшая заявила к мужчине гражданский иск, в котором потребовала от обвиняемого один миллионов рублей в счет компенсации причиненного ей материального ущерба и морального вреда.

Суд приговорил к 19 годам колонии военного ВСУ, убившего мирного жителя в ДНР.

Фото и видео: Следственный комитет России