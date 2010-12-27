В Купчино двое пассажиров попытались задушить водителя и угнали его авто

26-летний водитель уже написал заявление в полицию.

Ночью в полицию Фрунзенского района пришел 26-летний мужчина, который заявил о похищении его автомобиля прямо у него на глазах. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Пострадавший сообщил, что в ночь на 6 марта он занимался частным извозом. Около дома №24 по улице Купчинской к нему в машину сели двое мужчин. Во время поездки они не договорились о стоимости поездки. Тогда один из пассажиров стал душить водителя. Последний притормозил и выскочил из авто. Везти водитель таких попутчиков дальше отказался. Тогда один из пассажиров сел за руль и скрылся с места происшествия.

Полицейские начали поиск пропавшей машины. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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