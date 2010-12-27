За избиение женщины чугунной сковородкой выборжанину дали 3,5 года

Мужчина, будучи в гостях у жертвы, схватился за чугунную сковороду и нанес девушке порядка шести ударов по лицу, голове, впоследствии достав кухонный нож ударил хозяйку дома еще два раза в плечо.

За нападение на жительницу Выборга и кражу из ее квартиры драгоценностей по вердикту Выборгского городского суда тридцати восьмилетний мужчина был приговорен к трем с половиной годам лишения свободы. Об этом сообщает газета "Выборг".

Напомним, инцидент случился еще в минувшем году, 4 февраля.

Как выяснило следствие, житель Выборга пребывал в доме пострадавшей по ее собственному приглашению. Затем он схватился за чугунную сковороду и нанес девушке порядка шести ударов по лицу, голове, впоследствии достав кухонный нож ударил хозяйку дома еще два раза в плечо. При этом преступник требовал девушку отдать ему ювелирные украшения, запуганная женщина отдала их, пытаясь спасти свою жизнь.

В результате преступных действий подсудимого потерпевшей были причинены физический вред и значительный материальный ущерб. Суд согласился с позицией гособвинителя о виновности подсудимого и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 6 месяцев в колонии общего режима. Пока решение суда в законную силу не вступило, говорится в сообщении.

Источник: газета "Выборг"