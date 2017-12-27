В Купчино "Жигули" убили автомеханика

Машина отечественного автопрома упала на механика во время ремонта.

В минувшую субботу во Фрунзенском районе механик погиб на своем рабочем месте. Выходца их Средней Азии придавили "Жигули", сообщает АН "Оперативное прикрытие".

Инцидент произошел вечером в гаражном кооперативе "ПО-11", который расположен на Софийской улице. Известно, что несколько автомехаников занимались ремонтом автомобиля "ВАЗ-21074". В какой-то момент машина сорвалась с креплений и упала на гражданина Таджикистана.

39-летний механик от полученных травм скончался на месте до приезда машины скорой помощи. Позже выяснилось, что смертоносные "жигули" принадлежат 78-летней жительнице Петербурга.

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