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В Купчино "Жигули" убили автомеханика
Сегодня, 13:40
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nadiputintseva
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В Купчино "Жигули" убили автомеханика

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Машина отечественного автопрома упала на механика во время ремонта.

В минувшую субботу во Фрунзенском районе механик погиб на своем рабочем месте. Выходца их Средней Азии придавили "Жигули", сообщает АН "Оперативное прикрытие".

Инцидент произошел вечером в гаражном кооперативе "ПО-11", который расположен на Софийской улице. Известно, что несколько автомехаников занимались ремонтом автомобиля "ВАЗ-21074". В какой-то момент машина сорвалась с креплений и упала на гражданина Таджикистана.

39-летний механик от полученных травм скончался на месте до приезда машины скорой помощи. Позже выяснилось, что смертоносные  "жигули" принадлежат 78-летней жительнице Петербурга. 

Ранее Piter.tv писал, что на 4-летней девочке из Купчино загорелось платье.

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Теги: новости спб , происшествия
Категории: Новости СПб Происшествия

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