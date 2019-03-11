Видео: около Мега Дыбенко прямо на дороге загорелся автомобиль

В понедельник, 11 марта, в Кудрово прямо на дороге загорелся автомобиль. Об этом сообщает корреспондент Piter.TV.
Инцидент произошел около Меги Дыбенко.
На некоторое время до приезда пожарных даже перекрывали дорогу
сообщает корреспондент
О пострадавших пока никакой информации нет.
На кадрах видно, что машина полыхает ярким пламенем. Смог дыма окутал небо над этим участком. Два пожарных усиленно борются с огнем.
Ранее мы сообщали о том, что в Невском районе туристический автобус влетел в кирпичную пристройку
Видео и фото: Piter.TV
Оставить комментарий