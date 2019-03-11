Видео: около Мега Дыбенко прямо на дороге загорелся автомобиль

Причина возгорания неизвестна.

В понедельник, 11 марта, в Кудрово прямо на дороге загорелся автомобиль. Об этом сообщает корреспондент Piter.TV.

Инцидент произошел около Меги Дыбенко.

На некоторое время до приезда пожарных даже перекрывали дорогу сообщает корреспондент

О пострадавших пока никакой информации нет.

На кадрах видно, что машина полыхает ярким пламенем. Смог дыма окутал небо над этим участком. Два пожарных усиленно борются с огнем.

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Видео и фото: Piter.TV