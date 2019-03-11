  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 22:50
104
IRINA_CHALKINA
Код вставки плеера

Видео: около Мега Дыбенко прямо на дороге загорелся автомобиль

0 0

Причина возгорания неизвестна.

В понедельник, 11 марта, в Кудрово прямо на дороге загорелся автомобиль. Об этом сообщает корреспондент Piter.TV.

Инцидент произошел около Меги Дыбенко.

На некоторое время до приезда пожарных даже перекрывали дорогу

сообщает корреспондент

О пострадавших пока никакой информации нет. 

На кадрах видно, что машина полыхает ярким пламенем. Смог дыма окутал небо над этим участком. Два пожарных усиленно борются с огнем. 

Ранее мы сообщали о том, что в Невском районе туристический автобус влетел в кирпичную пристройку

Видео и фото: Piter.TV

Теги: новости спб, пожар, происшествия
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

Оставить комментарий