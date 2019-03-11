Появилось видео: в Невском районе туристический автобус влетел в кирпичную пристройку

В понедельник, 11 марта, в Невском районе туристический автобус влетел в кирпичную пристройку. Об этом сообщает мобильный корреспондент Piter.TV.
Инцидент произошел на улице Профессора Качалова. Водитель не справился с управлением на скользкой дороге.
По словам водителя, автобус туристический, какой именно, комментировать отказался, пассажиров в автобусе не было
отмечает корреспондент
На кадрах видно, что транспорт сильно пострадал: разбит перед, треснуто лобовое стекло. Практически вся правая сторона автобуса притерта к стене.
На месте ожидают соответствующие службы.
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Фото и видео: Piter.TV.
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