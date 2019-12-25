  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Кронштадте пройдет выставка скульптур Влада Кулькова
Сегодня, 16:58
72
kraratau27

В Кронштадте пройдет выставка скульптур Влада Кулькова

0 0

Зрители увидят экспериментальные работы, в которых автор отказался от лепки и механики прикосновения. Процесс создания экспонатов напоминает обрядовые практики.

В конце месяца, 28 марта, в музейно-выставочном центре "Итальянский дворец" в Кронштадте откроется выставка "Влад Кульков. Гидроморфы". Об этом сообщили на сайте "Colta" 22 марта.

Экспозицию организуют Северо-Западный филиал Пушкинского музея и филиал музея "Кронштадтская крепость". На выставки гости увидят бронзовые скульптуры авторства Влада Кулькова. Особенность техники создания в том, что художник отказался от лепки и непосредственной механики прикосновения к объектам творчества. Процесс изготовления скульптур - художественный эксперимент, напоминающий обрядовые практики. 

Ранее на Piter.tv сообщили, что ЦВЗ "Манеж" покажет петербуржцам свою "(Не)подвижность".

Фото: pixabay

Теги:
Категории: Новости Ленинградской области, Культура, Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии