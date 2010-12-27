Он будет будет оснащен всем необходимым, чтобы создавать, изобретать и получать новые навыки.

В Кронштадте появится креативное пространство "ТехноКотлин". Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Так, 18 марта соглашение уже подписали глава администрации Кронштадтского района Олег Довганюк и ректор СПбПУ, академик РАН Андрей Рудской.

Концепция будущего "ТехноКотлина" заключается в создании креативного пространства для развития и поддержки инженерно-технической мысли молодежи, где каждый в рамках индивидуальной или командной проектной деятельности сможет реализовать свои идеи сказано в сообщении

Также в ведомстве сообщили, что этот парк будет оснащен всем, что необходимо юным изобретателям.

Как сообщает пресс-служба, проект "ТехноКотлин" будет реализовываться на базе бывшего военного городка. Он будет финансироваться из бюджетаПетербурга и привлеченных средств грантов.

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Фото:gov.spb.ru / Официальный сайт администрации