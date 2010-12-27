  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Кронштадте появится креативное пространство "ТехноКотлин"
Сегодня, 22:00
138
IRINA_CHALKINA

В Кронштадте появится креативное пространство "ТехноКотлин"

0 0

Он будет будет оснащен всем необходимым, чтобы создавать, изобретать и получать новые навыки.

В Кронштадте появится креативное пространство "ТехноКотлин". Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Так, 18 марта соглашение уже подписали глава администрации Кронштадтского района Олег Довганюк и ректор СПбПУ, академик РАН Андрей Рудской.

Концепция будущего "ТехноКотлина" заключается в создании креативного пространства для развития и поддержки инженерно-технической мысли молодежи, где каждый в рамках индивидуальной или командной проектной деятельности сможет реализовать свои идеи

сказано в сообщении

Также в ведомстве сообщили, что этот парк будет оснащен всем, что необходимо юным изобретателям. 

Как сообщает пресс-служба, проект "ТехноКотлин" будет реализовываться на базе бывшего военного городка. Он будет финансироваться из бюджетаПетербурга и привлеченных средств грантов. 

Ранее мы сообщали о том, что В четырех районах Северной столицы снесли незаконные ларьки 

Фото:gov.spb.ru / Официальный сайт администрации 

Теги: кронштадт, новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Оставить комментарий