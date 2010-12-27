В Кронштадте появится креативное пространство "ТехноКотлин". Об этом сообщает пресс-служба Смольного.
Так, 18 марта соглашение уже подписали глава администрации Кронштадтского района Олег Довганюк и ректор СПбПУ, академик РАН Андрей Рудской.
Концепция будущего "ТехноКотлина" заключается в создании креативного пространства для развития и поддержки инженерно-технической мысли молодежи, где каждый в рамках индивидуальной или командной проектной деятельности сможет реализовать свои идеи
сказано в сообщении
Также в ведомстве сообщили, что этот парк будет оснащен всем, что необходимо юным изобретателям.
Как сообщает пресс-служба, проект "ТехноКотлин" будет реализовываться на базе бывшего военного городка. Он будет финансироваться из бюджетаПетербурга и привлеченных средств грантов.
Ранее мы сообщали о том, что В четырех районах Северной столицы снесли незаконные ларьки
Фото:gov.spb.ru / Официальный сайт администрации
Оставить комментарий