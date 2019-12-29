Классы открылись на базе школы №425.

В субботу, 29 февраля, в Кронштадте открыли три кадетских класса с морским уклоном. На церемонии открытия присутствовал председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Об этом сообщил "Петербургский дневник".

На вопрос "Почему Следственный комитет занимается морскими делами" Бастрыкин ответил, что около 650 следователей военно-следственного управления носят военно-морскую форму, именно они обеспечивают расследование преступлений, совершенных на наших флотах и флотилиях.

"Мы рассчитываем, что ребята, которые начали подготовку в этих кадетских классах, познают специфику морского дела в том числе. А где, как не в Кронштадте, это делать? И потом перейдут в академию на специализацию", — отметил он.

Ранее мы писали, что выставка об Антарктиде открывается в Петербурге.

Фото: "Вконтакте" / "Кронштадт".