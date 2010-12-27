В Кронштадте временно закатали в асфальт Пеньковый мост

Он построен из чугунных шашек.

В Кронштадтском районе Петербурга на время капитального ремонта закатали в асфальт Пеньковый мост из чугунных шашек. Об этом сообщили 1 августа в ВК-сообществе " Пешеходная зона в Дегтярном переулке".

Ремонт начался в июле 2019 года. Когда асфальтовое покрытие снимут, чугунные шашки также восстановят. Работы планируют закончить в октябре 2019 года.

Пеньковый мост построили в 1873 году через Обводный канал.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что на Екатерингофском мосту и Российском виадуке частично ограничат движение.

Фото: NeSobyanin / Twitter; Пешеходная зона в Дегтярном переулке / ВКонтакте