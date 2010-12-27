В Кронштадте до выходных ограничат проезд по дамбе

Ограничения вступят в силу 12 ноября.

Со вторника, 12 ноября, будет ограничено движение транспорта на развязке с островом Котлин. Об этом сообщила пресс-служба Дирекции КЗС Петербурга.

На протяжении четырех дней на развязке будут ремонтировать инженерные сети. Ограничения продлятся до 16 ноября.

В пресс-службе Дирекции КЗС попросили водителей следить за дорожной разметкой, временными знаками и ограждениями, а также соблюдать скоростной режим.

Ранее Piter.TV рассказал о дорожных ограничениях в Кировском, Калининском, Адмиралтейском и Приморском районах.

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