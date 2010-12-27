По словам очевидцев, ребенок выжил.

В пятницу, 1 марта, в Кронштадте 10-летний мальчик попал под колеса иномарки. Об этом сообщают петербуржцы.

По словам очевидцев ребенок вылетел на самокате прямо на пешеходный переход во время движения автомобилей. За рулем иномарки была женщина, которая не успела затормозить.

Машина переехала ему ноги, но ни одного перелома нет. Сейчас обследуют до конца и будет ясно отмечают очевидцы

Также горожане благодарят всех за активное участие в оказании первой помощи всех неравнодушных прохожих.

На месте работают полицейские и медики.

Ранее мы сообщали о том, что Что произошло в Петербурге 1 марта

Фото:дтп и чп петербург/вк