Что произошло в Петербурге 1 марта

Piter.tv публикует подборку главных происшествий в городе на Неве за последние сутки.

Все ДТП и ЧП в Петербурге 1 марта:

1. На Лесном проспекте пассажир "БМВ" вылетел в лобовое стекло из-за авари. Участниками ДТП стали два легковых автомобиля и маршрутное такси. На месте инцидента работали четыре пожарные машины и скорая помощь. Специалисты установили, что квалифицированная медицинская помощь потребовалась троим: водителю одной из иномарок и двум пассажирам.

2. В пожаре на Авиационной погиб неизвестный. В пожаре на Авиационной улице есть жертвы. На данный момент известно, что в пламени погиб один человек. Специалисты экстренной службы пытаются установить личность петербуржца, хотя даже пол определить трудно.

3. По Караванной утром забил фонтан: движение транспорта ограничили. Проблему заметили местные жители около половины четвертого утра. Планируется, что ремонт инженерной сети завершится к 17 часам. В зоне работ - 13 зданий. Однако, горячее водоснабжение домам не отключали.

4. Петербуржец снял видео и подставил строительную компанию. Росприроднадзор по Северо-Западному федеральному округу выписал штраф петербуржской компании ООО "СК Орион плюс", чьи рабочие сливали сточные воды в Обводный канал. Об этом сообщает пресс-служба департамента. Как стало известно, о нарушении сотрудники Росприроднадзора узнали из видеоролика местного жителя.

5. Авария на проспекте Науки парализовала движение трамваев в обе стороны. Судя по повреждениям транспортных средств, автобус ехал вперед, когда в него врезалась поворачивающая налево машина. Вставшая на рельсах иномарка внесла коррективы в расписание трамваев. Движение было парализовано в обе стороны.

6. Ауди Q7 решил "порыбачить" на Октябрьской набережной. Иномарка три часа простояла на льду в ожидании "помощи". Автомобилист не смог самостоятельно вытащить машину на берег, поэтому вызвал МЧС.

7. Трактор врезался в Infiniti на Ириновском проспекте. На участке, где произошла авария, было затруднено движение: иномарка перекрыла одну из полос. На снимке видно, что на месте ДТП ведутся работы по замене трубопровода. По всей видимости, водитель трактора входит в рабочую бригаду. Подробности аварии выясняются.