В пожаре на Авиационной погиб неизвестный

На данный момент пол жертвы неизвестен.

В пожаре на Авиационной улице есть жертвы. На данный момент известно, что в пламени погиб один человек. Специалисты экстренной службы пытаются установить личность петербуржца, хотя даже пол определить трудно.

Отметим, что в сгоревшей квартире может оказаться больше пострадавших. Однако, по предварительным данным, на улицу не успели вывести только одного. Для работ на участке ГУ МЧС и полиция перегородили улицу. Общественному транспорту и легковушкам было трудно проехать по дороге у дома под номером 20. Известно, что огонь успел перекинуться из квартиры в соседнее помещение. В результате от пожара пострадали также соседи, живущие на этаж выше.

В отношении погибшего будет проведена экспертиза.

Фото и видео: Piter.tv