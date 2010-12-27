Трактор врезался в Infiniti на Ириновском проспекте

На месте ДТП было затруднено движение.

Днем 1 марта жители Петербурга сообщили об аварии, которая случилась на Ириновском проспекте. По словам очевидцев, трактор, выезжая из-за наливных ограждений, врезался в Infiniti. В сети появилась фотография с места происшествия.

На участке, где произошла авария, было затруднено движение: иномарка перекрыла одну из полос. На снимке видно, что на месте ДТП ведутся работы по замене трубопровода. По всей видимости, водитель трактора входит в рабочую бригаду. Подробности аварии выясняются.

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Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург