Петербургские специалисты стали земскими работниками культуры в Крыму

Специалисты из Санкт-Петербурга, Балашихи и Каховки впервые стали участниками программы "Земский работник культуры" в Крыму.

Как сообщили ТАСС в региональном министерстве культуры, в 2025 году победителями конкурса стали 20 человек, все они уже получили положенные выплаты.

По данным министерства, всего на конкурс подали заявки 60 претендентов. По итогам отбора победителями признаны 20 специалистов. География участников оказалась обширной: в Крым приехали работники культуры из Санкт-Петербурга, подмосковной Балашихи, Архангельской области, Смоленска, а также из Каховки Херсонской области. Каждому из победителей выплачена единовременная компенсация в размере 1 миллиона рублей.

В министерстве добавили, что программа продолжается. В текущем году в республике планируется предоставить еще 20 вакантных мест для земских работников культуры.

Программа "Земский работник культуры" стартовала в России в 2025 году. Она направлена на привлечение квалифицированных кадров в небольшие города и села, повышение престижа профессии и решение проблемы дефицита специалистов в сельской местности.

Фото: culture.gov.ru