В Крыму задержали 4 человека, которые передавали одну и ту же взятку в 1,5 миллиона рублей

Следственный комитет опубликовал оперативное видео из Крыма.

Сегодня, 30 марта, Следственный комитет России опубликовал оперативное видео УФСБ России по Республике Крым с задержанием 4х посредников при передаче взятки.

По данным следствия, в феврале текущего года собственник земельного участка заключил договор с одной из фирм о содействии в подключении к электросетям его участка. После этого сотрудники фирмы передавали друг другу денежные средства в размере 1,5 миллиона рублей для дальнейшей передачи в качестве взятки для сотрудников "Крымэнерго" за оказание им содействия. Однако их преступная деятельность была пресечена.

В настоящее время по месту работы и жительства у данных мужчин проведены обыски. Им избрана мера пресечения в виде по подписке о невыезде. Расследование уголовного дела продолжается.

Видео: Следственный комитет России