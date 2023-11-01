В Крыму осудят экс-руководителя организации, который по частям вывез автокран с предприятия

Материалы дела направлены в Евпаторийский городской суд для рассмотрения по существу.

Российские правоохранительные органы на транспорте завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего руководителя одного из отделов предприятия морского транспорта. Мужчина обвиняется по части 3 статьи 160 УК РФ. Оперативники установили, что 56-летний житель города Евпатории использовал служебное положение. Речь идет о разукомплектовании техники, которая принадлежала местной компании. Злоумышленник под предлогом ремонта автокрана вывез его детали с целью дальнейшей реализации.

Вскоре после проверки документации в организации мужчина уволился. Ущерб предприятию составил порядка 450 тысяч рублей. пресс-служба МВД РФ по региону

Факт растраты был установлен, после чего бывшего руководителя полиция объявила в федеральный розыск. При проведении оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был пойман на территории города Краснодар. Мужчина остановился у своего знакомого. По факту ведется уголовное расследование с утверждённым обвинительным заключением. Материалы дела направлены в Евпаторийский городской суд для изучения по существу. Житель Крыма в настоящее время находится под стражей.

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Фото и видео: МВД медиа