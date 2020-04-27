Песков считает, что говорить о каких-то сроках окончания эпидемии рано.

В Кремле ответили на вопрос о продлении режима самоизоляции. Это сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, решение о продлении ограничительных мер в связи с пандемией коронавируса будет приниматься на основе текущей динамики заболеваемости. При этом чиновник отметил, что делать прогнозы на дальнюю перспективу вряд ли возможно.

Дмитрий Песков добавил, что говорить сейчас о каких-то сроках окончания эпидемии — то же самое, что тыкать "пальцем в небо".

Ранее в Кремле ответили на вопрос о планах Путина обратиться к народу.

Видео: kremlin.ru