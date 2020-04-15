В Кремле отреагировали на очереди в московском метро словами "это плохо". Об этом сообщили журналисты "Интерфакса". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию, которая сложилась утром 15 апреля в столице из-за введения обязательной проверки электронных пропусков для транспорта.

Это опасно, это очень нежелательно и это то, что сейчас старается предотвратить руководство Москвы прокомментировал чиновник

Представитель Кремля заметил, что в настоящее время алгоритм проверки документов, разрешающих передвижение по городу в условиях коронавируса, нуждается в проработке. Дмитрий Песков выразил сомнения по поводу того, можно ли обеспечить нормальное функционирование системы аз несколько часов. Сейчас чиновники стараются минимизировать возникшие проблемы.

На въездах в Москву образовались пробки из-за проверки пропусков.

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