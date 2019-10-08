В Кремле не видят необходимости в участии Америки в "нормандском формате"

Тем не менее, Москва отметила, что Вашингтон может помочь в урегулировании вопроса.

Кремль считает, что участие США в "нормандском формате" не найдет поддержки у других участников. Об этом сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Нормандская четвёрка" или "нормандский формат" — объединение Германии, России, Франции и Украины по урегулированию ситуации на востоке Украины. По словам Пескова, основные усилия по урегулированию вопроса сконцентрированы внутри "четверки". Он отметил, что альтернативы объединения в настоящий момент не существует. Политик подчеркнул, что включение США вряд ли встретят положительно, но они могут использовать свое влияние в Киеве, чтобы способствовать скорейшему выполнению Украиной своих обязательств по минским договоренностям.

Ранее контактная группа Киева подписала "формулу Штайнмайера". Документ является механизмом политического урегулирования на Донбассе.