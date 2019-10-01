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Контактная группа Киева подписала "формулу Штайнмайера"

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Данное событие создает предпосылки для саммита стран "нормандского формата".

Украина согласилась с текстом "формулы Штайнмайера". Представитель Киева  в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке страны поставил под документом свою подпись, сообщило РИА "Новости".

По информации СМИ, документ также подписали представители ДНР И ЛНР, России и ОБСЕ. Данное событие создает предпосылки для саммита стран "нормандского формата".

"Формула Штайнмайера" – это механизм политического урегулирования на Донбассе. Документ утверждает закон о порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецка и Луганска. "Формула" подразумевает, что сначала на временной основе до выборов и на постоянной основе после будет утвержден особый статус областей.

Фото: открытые источники 

Видео: Army SOS

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Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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