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В Красносельском районе может появиться бамбуковая тропа
Сегодня, 18:25
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В Красносельском районе может появиться бамбуковая тропа

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Объект станет одной из небольших деталей, украшающих район.

В Красносельском районе Петербурге предложили установить арт-объект "Бамбуковая тропа". Она станет одной малых архитектурных форм, которые могут украсить Северную столицу в ближайшие годы, сообщил "Петербургский дневник"

На днях в Смольном подвели итоги конкурса по созданию тематических объектов благоустройства, которые могут разместить в разных районах города. Из 70 участников были выбраны 3 победителя, а также 10 работ, которые войдут в программу по установке малых архитектурных форм. 

Одним из проектов стал эскиз "Бамбуковой тропы". По задумке архитектора Андрея Шретера, жители города будут проходить через чащу между стволов деревьев, которые устремлены высоко в небо. Важной частью объекта является тропа. Композицию планируют установить на улице Доблести, 34. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что Смольный выбрал участников Рождественской ярмарки

Фото: pixabay.com 

 

 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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