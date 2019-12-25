В Красносельском районе двое пьяных самокатчиков сбили женщину с ребёнком

Вечером 19 мая двое молодых людей на самокатах сбили женщину с ребенком в Красносельском районе. Инцидент произошел на пересечении улицы Котина и Ленинского проспекта, сообщил "78.ru".
По предварительным данным, самокатчики находились в нетрезвом состоянии. 54-летнюю женщину доставили в больницу в удовлетворительном состоянии, ребенок не пострадал. Обстоятельства ДТП предстоит выяснить полиции.
На прошлой неделе ДТП с электросамокатами привело к уголовному делу. Двое мужчин сбили пешехода на Невском проспекте, а затем избили другого пешехода. Они находятся под стражей.
Фото: pixabay.com
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все