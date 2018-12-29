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В Красносельском районе замечен бесхозный петух декоративной породы
Сегодня, 19:33
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IRINA_CHALKINA

В Красносельском районе замечен бесхозный петух декоративной породы

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Петербуржцы опасаются, что брошенная птица может заболеть на морозе.

В среду, 9 января, жители Красносельского района сообщили о потерявшемся петухе декаративной породы. Петербуржцы опасаются, что брошенная птица может заболеть на морозе.

На Ветеранов 129 под окном кукарекает петух какой-то декоративной породы, маленький,кто потерял?

отмечет очевидец

Также горожане сообщили о том, что они не в силах поймать пернатого, так как он быстро бегает.

Ранее мы сообщали о том, что В сети появилось видео спасения енотовидной собаки из поселка Песочный

Фото:Pixabay

 

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Теги: в красносельском районе замечен бесхозный петух
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Общество,

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