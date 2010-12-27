Отстрелялась: в Красносельском районе пенсионерка сдала в Росгвардию мелкокалиберную винтовку

По закону, петербурженке положена денежная компенсация в размере до 6 тысяч рублей.

Пожилая жительница Красносельского района нашла у себя дома огнестрельное ружье и сдала его сотрудникам Росгвардии. Об этом сегодня, 16 апреля, сообщили в пресс-службе Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Пенсионерка разбирала вещи в своей квартире. Во время уборки она наткнулась на непривычно тяжелый тряпочный сверток. Развернув его, она увидела винтовку. Пенсионерка вспомнила, что когда-то это ружье принадлежало её отцу. Мужчина много лет проработал геологом и брал винтовку в экспедиции. Пенсионерка не знала, что после смерти отца оружие долгое время хранилось в квартире. Женщина приняла решение отнести в правоохранительные органы.

Инспекторы Росгвардии осмотрели находку и установили, что винтовка исправна и пригодна для стрельбы. Правоохранительные органы поблагодарили пенсионерку. По закону, петербурженке положена денежная компенсация в размере до 6 тысяч рублей.

Ранее мы писали о пенсионерке, также нашедшей ружье у себя дома.

Фото: Главное управление Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.