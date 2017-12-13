Пенсионерка во время уборки антресолей наткнулась на ружье

Женщина сдала оружие в отдел Росгвардии.

В отдел лицензионно-разрешительной работы ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области обратилась пенсионерка. Она рассказала, что после уборки в антресоли, нашла ружье покойного супруга.

Пожилая женщина рассказала в правоохранительных органах, что документов на старое ружье у нее не сохранилось, а возможно их и не было. 82-летняя петербурженка услышала, что оружие можно сдать за вознаграждение и обратилась в Росгвардию.

По информации УВО, инспект отдела приехал к женщине домой и осмотрел ружье. Было установлено, что это гладкоствольное курковое охотничье оружие калибра 16 миллиметров. По оценкам эксперта, из ружья можно было бы стрелять и сейчас.

Пенсионерка написала заявление на добровольную сдачу оружия за денежное вознаграждение. После этого ружье отправили на утилизацию.

Однако не все истории заканчиваются так же хорошо. Так, например, петербуржцу дали срок за спрятанное ружье.