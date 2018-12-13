Во вторник, 30 апреля, в Красносельском районе грузовик перевернулся из-за порванных проводов троллейбуса. Видео с места событий прислал мобильный корреспондент Piter.TV.
Инцидент произошел на перекрестке Ленинского проспекта и Героев.
Грузовичок запутался в порванных проводах и перевернулся
отмечают очевидцы
По словам мобильного корреспондента Piter.TV, медики оказали помощь водителю перевертыша. В данный момент специалисты расчищают провода. На месте работают службы МЧС, полицейские и сотрудники скорой помощи.
Помимо всего, на месте ДТП собирается огромная пробка.
Ранее мы сообщали о том, что петербуржцы составили живую открытку для ветеранов Великой Отечественной войны
Видео: Piter.TV.
Фото:дтп и чп петербург/вк
Обсуждение ( 0 )