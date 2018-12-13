На месте работают медики.

Во вторник, 30 апреля, в Красносельском районе грузовик перевернулся из-за порванных проводов троллейбуса. Видео с места событий прислал мобильный корреспондент Piter.TV.

Инцидент произошел на перекрестке Ленинского проспекта и Героев.

Грузовичок запутался в порванных проводах и перевернулся отмечают очевидцы

По словам мобильного корреспондента Piter.TV, медики оказали помощь водителю перевертыша. В данный момент специалисты расчищают провода. На месте работают службы МЧС, полицейские и сотрудники скорой помощи.

Помимо всего, на месте ДТП собирается огромная пробка.

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Видео: Piter.TV.

Фото:дтп и чп петербург/вк