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В Красносельском районе грузовик перевернулся из-за порванных проводов троллейбуса 

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На месте работают медики.

Во вторник, 30 апреля, в Красносельском районе грузовик перевернулся из-за порванных проводов троллейбуса. Видео с места событий прислал мобильный корреспондент Piter.TV. 

Инцидент произошел на перекрестке Ленинского проспекта  и Героев.

Грузовичок запутался в порванных проводах и перевернулся

отмечают очевидцы

По словам мобильного корреспондента Piter.TV, медики оказали помощь водителю перевертыша. В данный момент специалисты расчищают провода. На месте работают службы МЧС, полицейские и сотрудники скорой помощи. 

Помимо всего, на месте ДТП собирается огромная пробка. 

Ранее мы сообщали о том, что петербуржцы составили живую открытку для ветеранов Великой Отечественной войны

Видео: Piter.TV. 

Фото:дтп и чп петербург/вк

 

Теги: дтп, ленинский проспект дтп, новости спб, перевернулся грузовик спб, происшествия
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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