В Красном Бору неизвестный сжег баню и гостевой дом за 10 млн рублей

На месте преступления нашли пакет с крышкой от канистры. Специалисты сделали гипсовые слепки со следами обуви.

Ранним утром в субботу, 27 ноября, неизвестный в Тосненском районе Ленобласти поджег гостевой дом и баню. Об этом сообщают "Невские новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Утром в 04:43 в Красном бору начался пожар. Спасатели прибыли в 10:00 на место происшествия, но все постройки уже сгорели. По словам владельцев, сын хозяйки под утро почувствовал запах гари, а потом увидел и дым в окне. Молодой человек попытался выйти из дома, но дверь была заблокирована снаружи. Общая сумма ущерба составила около 10 млн рублей.

На месте преступления нашли пакет с крышкой от канистры. Специалисты сделали гипсовые слепки со следами обуви. По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Долбим, что семья ни с кем не конфликтует и не имеет никаких долгов, поэтому никого не подозревает.

Ранее на Руслановской мужчина избил девушку и украл у нее деньги через онлайн-перевод. Злоумышленник перевел на карту 71 тыс. рублей и скрылся с места преступления.

Фото: Piter.tv