Женщина получила тяжелые травмы.

В понедельник, 22 апреля, в Красногвардейском районе иномарка сбила пенсионерку. Об этом сообщают в пресс-службе УГИБДД по городу и области.

Инцидент произошел около дома №65 по Заневскому проспекту. Так, 42-летний водитель на автомобиле "SsangYong" сбил 65-летнюю женщину. По словам медиков, женщина получила тяжелые травмы. Прчина аварии выясняется.

По факту случившегося проводится проверка.

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Фото:pixabay