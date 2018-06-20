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В Красногвардейском районе иномарка сбила пенсионерку
Сегодня, 20:40
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IRINA_CHALKINA

В Красногвардейском районе иномарка сбила пенсионерку

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Женщина получила тяжелые травмы.

В понедельник, 22 апреля, в Красногвардейском районе иномарка сбила пенсионерку. Об этом сообщают в пресс-службе УГИБДД по городу и области.

Инцидент произошел около дома №65 по Заневскому проспекту. Так, 42-летний водитель на автомобиле "SsangYong" сбил 65-летнюю женщину. По словам медиков, женщина получила тяжелые травмы. Прчина аварии выясняется. 

По факту случившегося проводится проверка.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге охранник института ударил об пол беременную кошку 

Фото:pixabay

 

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Теги: дтп, иномарка сбила пенсионерку, красногвардейский район дтп, новости спб, происшествия
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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