В Красногвардейском районе двое мигрантов пытаются продать "царские" монеты

За каждую монетку они просят 20 тысяч рублей.

Днем 15 февраля жители Петербурга заметили в Красногвардейском районе города двух мигрантов. Мужчины ходят по улице и предлагают прохожим и водителям якобы старинные монеты царских времен. В сети появились фотографии бизнесменов и их товара.

За одну монету торговцы просят 20 тысяч рублей. Однако готовы снизить цену до пяти тысяч. На предложение доехать до оценщика отвечают, что у них нет времени и им необходимо идти обратно на стройку.

Пользователи интернета предположили, что ценные монеты были куплены мошенниками в китайских магазинах. Подлинность товара установить не представляется возможным.

Ранее мы писали, что нелегальные банкиры Петербурга вернут в казну 6,2 млн рублей.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург