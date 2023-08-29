В Коми полиция, задержав криминального курьера, предотвратила хищение 3,3 млн рублей у 5 пенсионерок

В МВД раскрыли преступную схему в российском регионе.

Правоохранительные органы города Ухты в Республике Коми задержали криминального курьера, оперативники предотвратили хищение 3,3 миллионов рублей у пяти местных пенсионерок. Ранее в полицию обратилась жительница региона. Она пояснила, что ей позвонил незнакомый молодой человек, который представился сотрудником полиции. Он уведомил женщину о том, что ее дочь якобы стала виновницей автомобильной аварии. За прекращение уголовного преследования злоумышленник потребовал передачи денежных средств. Введённая в заблуждение жертва мошенничества подготовила всю имеющуюся наличность, после чего передала её прибывшему к ней курьеру.

В рамках оперативных мероприятий была установлена личность мужчины, которому пожилая женщина передала свои сбережения в размере 700 тысяч рублей. Позже посыльный был задержан полицейскими у банкомата во время осуществления денежного перевода. Часть похищенного (100 тысяч рублей) молодой человек успел отправить своим "работодателям". Остальные деньги были возвращены владелице. Фигурантом стал 19-летний юноша. Он заметил, что осознавал незаконность своих действий, но согласился на риск ради легкого заработка. Он добавил, что криминальную работу он нашел в интернете.

Помощник телефонных аферистов намеревался похитить денежные средства ещё у пяти пенсионерок, однако был задержан и не смог довести свой преступный план до конца. Предположительная сумма ущерба могла достигнуть порядка 3,3 млн рублей. пресс-служба МВД РФ по региону

По факту инцидента возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30, часть 2-3 статьи 159 и частью 3 статьи 159 УК РФ. В настоящее время фигурант заключён под стражу.

В Омске сотрудники полиции задержали предполагаемого наркокурьера.

Фото и видео: МВД Медиа