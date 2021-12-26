В Колтушах 90-летняя пенсионерка просидела в лифте 9 часов

По словам родственников пострадавшей, диспетчер знала о случившемся с самого начала, но помочь пожилой женщине не захотела.

В Колтушах 90-летняя пенсионерка провела в неисправном лифте 9 часов. В результате случившегося у ветерана войны поднялось давление. Об этом сообщили родственники пострадавшей в группе "Колтуши навсегда" в социальной сети "ВКонтакте".

Инцидент произошел в деревне Старой Всеволожского района Ленобласти. Родственники забили тревогу, когда бабушка не вернулась с прогулки. Они попросили помощи у отряда "ЛизаАлерт". Спустя 9 часов близкие пенсионерки обнаружили ее в лифте.

Выяснилось, что ветеран войны каждый 30 минут вызывала диспетчера, но та отвечала пожилой женщине: "Ждите". Кроме того, бабушка кричала, звала на помощь и стучала по дверям внутри кабинки. Дети и внуки пострадавшей услышали ее голос и пришли на помощь. Они самостоятельно вызвали специалистов.

У жительницы Ленобласти от волнения поднялось давление. Сейчас она в порядке.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Мурино затопило лифты из-за хамама в жилом доме.

Фото: ВКонтакте / Колтуши навсегда