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Жители Колпинского района до смерти избили приятеля и выкинули его на лестничную площадку
Сегодня, 10:37
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Alena_Zinovieva

Жители Колпинского района до смерти избили приятеля и выкинули его на лестничную площадку

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Подозреваемые задержаны.

В пятницу, 18 января, около 15:00 в одной из квартир поселка Понтонный Колпинского района Петербурга произошла пьяная ссора, которая закончилась для одного из собутыльников смертельными травмами. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Согласно материалам дела, во время распития спиртных напитков 34-летний хозяин квартиры и его 40-летний гость избили руками и ногами третьего участника застолья. После злоумышленники вынесли его тело на лестничную площадку и бросили мужчину умирать. Пострадавший скончался от полученных травм на месте преступления.

В настоящий момент подозреваемые задержаны. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего"

Ранее мы писали, что бывший ухажер избил и ограбил петербурженку в ее день рождения.

Фото: pixabay.com

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Теги: жестокое избиение, смерть по неосторожности
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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