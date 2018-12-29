Бывший ухажер избил и ограбил петербурженку в ее день рождения

Мужчина украл у потерпевшей мобильный телефон и деньги.

В субботу, 19 января, около полуночи в полицию Петербурга обратилась 36-летняя женщина и заявила, что ее избил и ограбил бывший молодой человек. Инцидент произошел в день рождения потерпевшей. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Известно, что петербурженка работает коммерческим директором в одной из фирм Северной столицы. 19 января она праздновала свой день рождения и решила пригласить на торжество бывшего ухажера, которого знает с ноября 2018 года. В какой-то момент мужчина вспылил и набросился на именинницу с кулаками. После он отнял у женщины мобильный телефон Xiaomi Redmi 4X золотого цвета и забрал конверт, в котором лежали 50 тысяч рублей. Общий ущерб оценивается в 60 тысяч рублей.

В настоящий момент полиция начала проверку. Злоумышленника ищут.

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