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В Колпинском отделении Пенсионного фонда обвалился потолок
Сегодня, 18:38
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IRINA_CHALKINA

В Колпинском отделении Пенсионного фонда обвалился потолок

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В данный момент отделение не ведет прием петербуржцев.

Во вторник, 12 марта, в Колпинском отделении Пенсионного фонда на  улице Труда, 14 обвалился потолок. Об этом сообщает "Фонтанка". 

Стоит отметить, что в ходе обрушения никто не пострадал.

В данный момент отделение не ведет прием петербуржцев.  По всем вопросам жителям города советуют обращаться в МФЦ и в клиентский отдел ПФР. 

Когда откроется отделение Пенсионного фонда неизвестно.

Ранее мы сообщали о том, что Полиция нашла на Софийской овощебазе около 300 миграционных нарушений

Фото:pixabay

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Теги: колпино, новости спб, происшествия
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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