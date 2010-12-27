В Колпинском отделении Пенсионного фонда обвалился потолок

В данный момент отделение не ведет прием петербуржцев.

Во вторник, 12 марта, в Колпинском отделении Пенсионного фонда на улице Труда, 14 обвалился потолок. Об этом сообщает "Фонтанка".

Стоит отметить, что в ходе обрушения никто не пострадал.

В данный момент отделение не ведет прием петербуржцев. По всем вопросам жителям города советуют обращаться в МФЦ и в клиентский отдел ПФР.

Когда откроется отделение Пенсионного фонда неизвестно.

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