В Колпино пятеро гопников избивали прохожего - их задержала полиция

В ночь на 4 февраля в Колпинском районе были задержаны 5 драчунов.

Патруль вневедомственной охраны Росгвардии задержал в Колпинском районе 5 бузотеров. Мужчин ждет следствие, уголовная статья и суд.

В Колпино на Полковой улице ночью 5 мужчин набросились на 38-летнего прохожего. ЧП случилось в ночь на 4 февраля, ровно в полночь. Информация о нападении оперативно поступила на пульт вневедомственной охраны Росгвардии. Силовики вовремя приехали к дому № 1 по Полковой улице и задержали нападавших. Это были молодые жители "райончика" - три парня 29 лет, их 33-летний и 35-летний друзья.

Полиция вызвала на место ЧП скорую помощь, а нападавших доставили в ближайшее отделение. По данному факту проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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