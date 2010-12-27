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СОБР штурмом взял казино в жилой квартире на Греческом проспекте
Вчера, 18:09
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Butenko
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СОБР штурмом взял казино в жилой квартире на Греческом проспекте

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Росгвардия продолжает борьбу с подпольными игровыми центрами.

На Греческом проспекте ликвидировано подпольное казино на территории жилой квартиры. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии по Санкт-Петербургу.

Известно, что в операции по штурму "игрового центра" участвовали бойцы СОБР "Гранит", а также представители полиции и СК РФ.

Незаконное казино находилось в одной из квартир, расположенных в жилом доме на Греческом проспекте. С целью конспирации организаторы заведения установили при входе в квартиру систему скрытого видеонаблюдения и несколько укрепленных дверей.

пресс-служба Росгвардии
 
Двери и камеры не остановили силовиков. Они буквально выпилили дверь с помощью специальных средств. Внутри во время обыска были обнаружены 5 покерных столов, рулетка и десятки игровых автоматов.  
 
Фото: пресс-служба Росгвардии
 
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Теги: казино , новости спб , росгвардия , собр
Категории: Происшествия

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