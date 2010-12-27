СОБР штурмом взял казино в жилой квартире на Греческом проспекте

Росгвардия продолжает борьбу с подпольными игровыми центрами.

На Греческом проспекте ликвидировано подпольное казино на территории жилой квартиры. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии по Санкт-Петербургу.

Известно, что в операции по штурму "игрового центра" участвовали бойцы СОБР "Гранит", а также представители полиции и СК РФ.

Незаконное казино находилось в одной из квартир, расположенных в жилом доме на Греческом проспекте. С целью конспирации организаторы заведения установили при входе в квартиру систему скрытого видеонаблюдения и несколько укрепленных дверей. пресс-служба Росгвардии

Двери и камеры не остановили силовиков. Они буквально выпилили дверь с помощью специальных средств. Внутри во время обыска были обнаружены 5 покерных столов, рулетка и десятки игровых автоматов.

Фото: пресс-служба Росгвардии