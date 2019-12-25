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В Колпино отменили несколько вечерних рейсов автобусов
Сегодня, 12:19
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IRINA_CHALKINA

В Колпино отменили несколько вечерних рейсов автобусов

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Пассажирам рекомендуют заранее планировать свои поездки.

В среду, 27 мая, стало известно о том, что в Колпино отменили несколько вечерних рейсов автобусов. Об этом сообщили в СПб ГКУ "Организатор Перевозок".

Изменения связаны с тем, что на железнодорожного переезда на участке Ижоры – Понтонная планируется ремонт. рейсы сокращают на автобусном маршруте № 327, № 332 , № 336, № 337 и  № 337А. 

Горожан просят заранее планировать свои поездки.

Ранее мы сообщали о том, что полиция ищет поджигателя чужого BMW на проспекте Художников.

Фото:Piter.TV

Теги: новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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