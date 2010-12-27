В Колпино около детского сада нашли неразорвавшийся снаряд со времен ВОВ

Очередной снаряд со времен Великой Отечественной Войны нашли в Санкт-Петербурге. Пресс-служба ГУ Росгвардии по СПБ и ЛО сообщила, что 11 октября в районе 16 часов поступило сообщение о том, что в городе Колпино обнаружили предмет, похожий на снаряд.

Сотрудники инженерно-технического отдела ОМОН ГУ выехали на место обнаружения предмета. Находку цилиндрической формы, сильно покрытую коррозией, обнаружили рабочие в траншее между домами на улице Тазаева. Предположив, что это может быть взрывоопасный снаряд, рабочие прекратили ремонт, покинули опасную зону и сообщили о находке в органы.

Специалисты установили, что это действительно 152-мм артиллерийский снаряд, пролежавший в земле со времен Великой Отечественной войны. Снаряд предназначался для советской гаубичной пушки образца 1937 года. В корпусе содержался взрывной снаряд, которые все эти годы представлял реальную опасность для жильцов нескольких 4-х этажных домов. Отмечается, что рядом с находкой располагался детский сад, который также был эвакуирован.

Снаряд вывезли за пределы Колпино, где оставили его под охраной сотрудников полиции. Позже его передадут сапером для дальнейшего уничтожения.

Напомним, что ранее В Ленобласти обнаружили сотню боеприпасов

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по СПб и ЛО