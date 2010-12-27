В Ленобласти обнаружили сотню боеприпасов

В Ленинградской области обнаружили схрон с сотней боеприпасов времен Великой Отечественной войны

В Кировском районе взрывотехники ОМОН обследовали схрон с залежами боеприпасов со времен Великой Отечественной войны. О находке сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и области.

Дежурная группа инженерно-технического отдела приехала в поселок Молодцово, где была обнаружена находка. В схроне специалисты насчитали около сотни различных боеприпасов. Среди них были: снаряд 203 мм; три снаряда 105 мм; три снаряда 76 мм; три снаряда 45 мм; восемь минометных мин 50 мм и 79 минометных мин 82 мм; а также две гранаты — «Ф-1» и РГД 33.

Стоит отметить, что старость и коррозия не вывели боеприпасы из строя. И по сей день они представляют огромную опасность для жизни. На данный момент склад находится под охраной полиции. Позже все найденое передадут военным саперам для последующего уничтожения.