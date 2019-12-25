В Колпино суд приговорил мать к семи годам колонии за доведение сына до самоубийства

Подсудимая вела асоциальный образ жизни и злоупотребляла алкоголем, и постоянно издевалась над несовершеннолетним сыном.

В понедельник, 27 июня, Колпинский суд Петербурга вынес приговор в отношении местной жительницы, сын которой покончил с собой. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Установлено, что подсудимая вела асоциальный образ жизни и злоупотребляла алкоголем, и постоянно издевалась над несовершеннолетним сыном. В пресс-службе уточнили, что женщина применяла физическую силу, оскорбляла нецензурной бранью, унижая ребенка, не проявляла заботу о сыне, систематически оставляла его одного в съемных квартирах, не занималась развитием мальчика. В результате у ребенка не было никакой мотивации, друзей и доверительного общения с кем-либо.

Мать погибшего частично признала вину. Суд признал ее виновной в доведении до самоубийства и неисполнении обязанностей по воспитанию. Женщину приговорили к наказанию в виде семи лет и одного месяца в колонии общего режима.

Ранее отец четверых детей сжег храм святителя Василия Великого после ссоры с женой. Мужчина был сразу задержан. Он признал вину и раскаялся.

Фото: Piter.tv

