В Китае задержали пассажира, бросавшего монеты в двигатель самолета

Это уже не первый случай в Китае за последние годы.

В Китае рейс авиакомпании Tianjin Airlines задержали из-за суеверного пассажира, который перед вылетом начал бросать в двигатель монеты.

Инцидент произошел в аэропорту города Хух-Хото. Бортпроводники заметили, как мужчина что-то бросал в двигатель пассажирского подъемника. Когда подоспела охрана, оказалось, что пассажир по фамилии Янг кидал монеты, как он объяснил, "на удачу". В результате происшествия вылет самолета пришлось задержать, чтобы найти и убрать из двигателя монеты.

Через два часа рейс вылетел в город Чифэн. Полет прошел спокойно. Суеверного пассажира полиция задержала для последующих разбирательств. Как оказалось, в Китае это уже не первый такой случай. За последние два года задержали четверых таких же "суеверных" китайцев.

Видео: Piter.tv