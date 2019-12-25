Петербург попал в топ самых суеверных городов России

Северная столица заняла 24-е место в этом рейтинге.

Независимое исследовательское агентство Zoom Mark составило список самых суеверных городов России. На 24-м месте оказался Санкт-Петербург. Москва расположилась на 21-м месте.

Согласно результатам исследования, в тройку лидеров самых суеверных городов попали Вологда, Иваново и Брянск. В топе-5 оказались Омск и Краснодар. В общей сложности каждый третий россиянин (32%) считает себя суеверным человеком.

Самыми популярными приметами среди жителей РФ считаются: постучать по дереву, присесть на дорожку, скрестить пальцы на удачу, черная кошка перебежала дорогу, посмотреть в зеркало, если вернулся домой по какой-либо причине и др.

Ранее мы писали, что Петербург стал самым дешевым городом для отдыха на Новый год.

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