Петербург стал самым дешевым городом для отдыха на Новый год

Второе место по этому показателю занял Крым.

В среду, 11 ноября, стало известно о том, что Петербург возглавил рейтинг городов, где дешевле всего отдохнуть на новогодние праздники. Об этом свидетельствуют данные Ассоциации туроператоров России.

По данным специалистов, тур на двоих на семь ночей с вылетом 27 декабря в трёхзвёздочной гостинице в Петербурге в среднем обойдётся в 26,6 тысячи рублей. Чуть дороже отдых обойдется в Крыму (29,2 тысячи рублей). Третье место досталось Сочи, там можно провести новогодние праздники ща 32,1 тысячи.

Из заграничный направлений россияне могут отправиться в Турцию — за 44,5 тысячи рублей. Самым дорогим направлением оказались Мальдивы — 353 тысячи.

Ранее мы сообщали о том, что петербуржцам запретят ходить в рестораны большими компаниями.

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