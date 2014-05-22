В Китае ученые нашли череп древнего «человека-дракона»

Этот вид может быть близок к Homo sapiens.

В Китае ученые нашли древний череп, принадлежащий новому виду человека. Его назвали Homo longi, или "человек-дракон". Результаты исследования опубликовали в журнале The Innovation в трех статьях.

Отмечается, что этот череп был найден еще в 30-е годы прошлого века. Его обнаружили китайские рабочие, которые строили мост через реку Сунгари в Харбине. Затем этот череп спрятали в заброшенном колодце, чтобы он не попал в руки японских захватчиков. В результате там он пролежал 90 лет, но в 2018 году его нашел мужчина. В результате череп был передан в Музей наук о Земле Университета Хэбэй.

Ученые предполагают, что это череп мужчины примерно лет 50-ти. У него была массивная голова, широкий, выпуклый нос и большие глаза.

Антропологи предполагают, что данная группа людей жила в Восточной Азии около 146 тыс. лет назад. Ученые также считают, что что эта ветвь человеческого генеалогического древа более тесно связана с Homo sapiens, чем неандертальцы.

Однако есть предположения, что этот череп принадлежал денисовцу.

Ранее мы писали, что в Индии нашли один из самых опасных вирусов в мире. Специалисты отмечают, что он может передаваться человеку посредством поедания фруктов.

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