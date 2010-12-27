В Кировском районе задержали мужчину, угрожавшего ножом своей знакомой

Конфликт между собутыльниками вспыхнул во время распития алкоголя.

В Кировском районе задержали мужчину, преследовавшего с ножом свою знакомую, сообщает пресс-служба УВО нацгвардии по Петербургу. Ранее судимого 35-летнего петербуржца поймали 25 октября в час ночи.

Как выяснилось, нападавший и пострадавшая 42-летняя женщина вместе пьянствовали в квартире дома на Двинской улице. Между ними вспыхнул конфликт, в ходе которого мужчина схватился за нож и начал угрожать собутыльнице расправой. Женщина выбежала из квартиры на улицу и попросила помощи в ближайшей кафе-бистро. Работники общепита нажали кнопку тревоги.

Прибывший по вызову наряд вневедомственной охраны задержал подошедшего к кафе злоумышленника, который продолжал преследовать свою знакомую. Мужчину передали полиции, нож изъяли.

Проверка установила, что мужчина был неоднократно судим за грабежи и кражи. Теперь на него заведено уголовное дело еще и по угрозе убийством.

Ранее петербургский полицейский получил сотрясение мозга во время задержания жителя Ленобласти.

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