К счастью, никто не пострадал.

В понедельник, 7 декабря, в Кировском районе черная иномарка вылетела на остановку с людьми. Очевидцы сообщают, что никто не пострадал.

На остановке и около всегда много народу, но кажется, на этот раз пронесло сообщает прохожий

Инцидент произошел на перекресте Ленинского и Зины Портновой.

На кадрах видно, что автомобиль врезался в столб со знаком, водитель едва не смел ларек и остановку.

На месте работают сотрудники МЧС и медики.

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Видео: ДТП и ЧП Петербург/вк