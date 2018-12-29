В понедельник, 7 декабря, в Кировском районе черная иномарка вылетела на остановку с людьми. Очевидцы сообщают, что никто не пострадал.
На остановке и около всегда много народу, но кажется, на этот раз пронесло
сообщает прохожий
Инцидент произошел на перекресте Ленинского и Зины Портновой.
На кадрах видно, что автомобиль врезался в столб со знаком, водитель едва не смел ларек и остановку.
На месте работают сотрудники МЧС и медики.
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